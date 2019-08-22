Бывший заместитель Потомского стал министром в Коми

Александр Ремига возглавил министерство инвестиций этой республики.

О кадровом назначении сообщило издание «Коммерсант». Речь идет об Александре Ремиге — бывшем заместителе бывшего губернатора Орловской области Вадима Потомского. В Орле чиновник курировал сферы строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства.

В Республике Коми он возглавил министерство инвестиций, промышленности и транспорта – правда, пока в качестве исполняющего обязанности министра. Напомним, что после отставки Ремиги новый губернатор Орловской области Андрей Клычков упразднил его должность из-за «дублирования полномочий».

Что касается Вадима Потомского, то он формально продолжает начальствовать над Ремигой, поскольку трудится заместителем полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе, в состав которого входит Республика Коми.

ИА «Орелград»

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