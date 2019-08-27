Путин подписал орловский закон

Инициатива Орловского облсовета стала федеральным законом.

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, президент России Владимир Путин подписал закон, разработанный по инициативе Орловского областного Совета народных депутатов.

Речь идет о законодательной инициативе, которую в октябре 2018 года орловские нардепы отправили в Госдуму. Они предложили внести поправки в статью 21 Федерального закона «О статусе судей в Российской Федерации».

«Поправки устраняют правовую неопределенность в вопросе о порядке подписания и выдачи удостоверения мировому судье в отставке, — пояснили в пресс-службе облсовета. — Проблема заключается в том, что судьям в отставке удостоверение выдает председатель того суда, в котором они работали в качестве судьи непосредственно перед уходом, однако в системе мировых судей председатели судов отсутствуют».

Инициативу Орловского облсовета не просто заметили, но поддержали. Еще 23 июля 2019 года Госдума внесла поправки. О которых просили орловские депутаты, еще через месяц закон был поддержан сенаторами. Затем его отправили на подпись президенту.

«Нередко возникают юридические коллизии, пробелы в законах, неопределенности и тогда Орловский областной Совет народных депутатов выходит с законодательными инициативами на федеральный уровень, — так прокомментировал случившееся спикер регионального парламента Леонид Музалевский. — Отрадно, что многие из них находят отклик, как в Федеральном Собрании Российской Федерации, так и у президента нашей страны. Несомненно, данная работа регионального парламента будет продолжена».

ИА «Орелград»