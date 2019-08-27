В Орле отремонтировали балкон, угрожавший посетителям облздрава

Конструкция над входом могла обрушиться

В Орле отремонтировали балкон в доме №23 на улице Ленина. Он находится над входом в государственные учреждения, в том числе департамент здравоохранения Орловской области и филармонию.

На аварийное состояние балкона обращали внимание жители Орла в социальных сетях, а также Общероссийский народный фронт (ОНФ). Они указывали, что несчастный случай может произойти в любой момент.

«[Замглавы администрации Орла] Евгений Гришин отметил, что в эти выходные аварийность была устранена. Сейчас балкон не представляет никакой угрозы для людей, проходящих под ним», — сообщили в пресс-службе мэрии.

ИА «Орелград»