Под Орлом нашли останки неизвестного солдата

Находку сделали поисковики в Ливенском районе.

Как сообщает сетевое издание «Уездный город Ливны», находка была сделана первый же день открывшегося осеннего этапа «Вахты Памяти – 2019».

Члены Ливенского поискового отряда «Подвиг» обнаружили останки неизвестного советского солдата, погибшего на ливенской земле в годы Великой Отечественной войны.

Сообщается, что находка была сделана около деревни Росстани. В этих местах сражалась 143-я стрелковая дивизия Красной Армии.

«В ходе эксгумации была обнаружена ложка с инициалами «П. Я.», — пишет «Уездный город Ливны». — Это дает надежду, что можно будет узнать имя павшего защитника Родины. Участниками отряда ведется архивная работа по установлению личности погибшего».

ИА «Орелград»