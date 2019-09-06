Присяжные признали виновным орловца, забившего до смерти случайного встречного

Обвинительный приговор на основании вердикта вынес Северный районный суд Орла.

Как сообщает пресс-служба Северного районного суда города Орла, коллегия присяжных заседателей признала местного жителя виновным в убийства. Преступление было совершено при страшных обстоятельствах.

Произошло оно летом прошлого года. Было установлено, что молодой человек в тот день был нетрезв. Он находился на территории участка, отведенного под строительство. Там он заметил охранника и подошел к нему.

Между мужчинами вспыхнула словесная перепалка, переросшая в кровавую драму. Подсудимый сначала руками и ногами, а затем и совковой лопатой избил своего оппонента. Он нанес не менее 29 ударов по голове и телу жертвы. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

Присяжные признали его виновным в убийстве, но признали, что он заслуживает снисхождения. Так, смягчающим обстоятельством суд признал наличие у подсудимого малолетнего ребенка, явку с повинной и состояние его здоровья «ввиду наличия посттравматического хронического заболевания».

Мужчина наказан лишением свободы сроком на 9 лет и 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и последующим ограничением свободы сроком на 1 год и 9 месяцев. Приговор еще не вступил в законную силу и уже обжалуется в суде апелляционной инстанции.

ИА «Орелград»