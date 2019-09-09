Орловский сыр проверили на ГМО

9.9.2019 | 13:40 Новости, Общество

Эксперты искали генетически модифицированные организмы.

Как сообщили в пресс-службе Орловской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ, сыр проверили на наличие генетически модифицированных организмов (ГМО) проверили эксперты отдела молекулярных исследований.

«ГМО – это организм, генотип которого был искусственно изменен при помощи методов генной инженерии, — пояснили в лаборатории. — Это определение может применяться для растений, животных и микроорганизмов».

В данном случае эксперты проанализировали восемь проб различного сыра. По результатам исследований ГМО не были обнаружены. Это означает, что сыр был изготовлен из натуральных продуктов.

Кстати, в нашей стране действует запрет на ввоз и использование для посева семян растений, генетическая программа которых была изменена при помощи методов генной инженерии. Исключение составляют семена для проведения экспертиз и научно-исследовательских работ.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования