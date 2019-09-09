Орловский сыр проверили на ГМО

Эксперты искали генетически модифицированные организмы.

Как сообщили в пресс-службе Орловской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ, сыр проверили на наличие генетически модифицированных организмов (ГМО) проверили эксперты отдела молекулярных исследований.

«ГМО – это организм, генотип которого был искусственно изменен при помощи методов генной инженерии, — пояснили в лаборатории. — Это определение может применяться для растений, животных и микроорганизмов».

В данном случае эксперты проанализировали восемь проб различного сыра. По результатам исследований ГМО не были обнаружены. Это означает, что сыр был изготовлен из натуральных продуктов.

Кстати, в нашей стране действует запрет на ввоз и использование для посева семян растений, генетическая программа которых была изменена при помощи методов генной инженерии. Исключение составляют семена для проведения экспертиз и научно-исследовательских работ.

ИА «Орелград»