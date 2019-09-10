На улице Ленина провалился люк

10.9.2019 | 16:14 ЖКХ, Новости

Сейчас дыру обозначают две торчащие рейки

В Орле на улице Ленина провалился люк, под которым находится ливневая канализация. Фото опубликовал экс-депутат горсовета Владимир Симонов.

«Самая красивая улица в мире…» — иронично подписал снимки бывший народный избранник.

Напомним, улица Ленина пережила ремонт в 2016 году при бывшем главном архитекторе Орловской области Ваагне Вермишяне, который и задавался целью сделать улицу Ленина самой красивой в мире.

Ливневая канализация стала проходить прямо по центру главной пешеходной дорожки. При этом она несколько раз засорялась, и вода, выбрасываясь из люков, текла вниз по улице.

ИА «Орелград»

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