Сейчас дыру обозначают две торчащие рейки
В Орле на улице Ленина провалился люк, под которым находится ливневая канализация. Фото опубликовал экс-депутат горсовета Владимир Симонов.
«Самая красивая улица в мире…» — иронично подписал снимки бывший народный избранник.
Напомним, улица Ленина пережила ремонт в 2016 году при бывшем главном архитекторе Орловской области Ваагне Вермишяне, который и задавался целью сделать улицу Ленина самой красивой в мире.
Ливневая канализация стала проходить прямо по центру главной пешеходной дорожки. При этом она несколько раз засорялась, и вода, выбрасываясь из люков, текла вниз по улице.
ИА «Орелград»