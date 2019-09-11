ЛДПР и СР проигнорировали встречу Клычкова с фракциями облсовета

С губернатором пообщались только единороссы и его однопартийцы из КПРФ

Пресс-служба правительства Орловской области сообщила о встречах губернатора Андрея Клычкова с фракциями «Единой России» и КПРФ в областном совете. Как стало известно «Орелграду», глава региона должен был встретиться и с представителями двумя других партий – «Справедливой России» и ЛДПР. Однако они предпочли проигнорировать встречу.

Лидер фракции эсеров в облсовете Руслан Перелыгин сказал «Орелграду», что партия готовилась к пресс-конференции по итогам выборов депутата Госдумы, а правительство назначило встречу на неудобное время. Либерал-демократ Андрей Куцын отказался от комментариев.

Встречи губернатора с единороссами и коммунистами были посвящены бюджету области на 2019 год и его формированию на 2020 год, следует из сообщения пресс-службы.

«Среди главных тем – реализация национальных проектов, развитие социальной сферы, АПК, транспортной сети, создание Фонда помощи обманутым дольщикам, дороги, здравоохранение. Подводя итоги финансово-экономического года, глава региона отметил, что в 2018 и в 2019 году Орловская область не взяла ни одного дополнительного кредита, что ведет к снижению государственного долга региона», — указано в пресс-релизе.

Клычков поставил депутатам задачу – довести госдолг до 81,7% от доходов бюджета. Сейчас этот показатель равен 94%.

ИА «Орелград»