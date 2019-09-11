Перелыгин анонсировал фильм про выборы в Госдуму

После подсчета голосов справедливоросс продолжает считать нелегитимными прошедшие выборы

В небольшой предыстории экс-кандидат в депутаты Госдумы Руслан Перелыгин рассказал о том, что в день голосования им и его помощниками была зафиксирована аномальная явка в Хотынецком районе на участке №723, и он принял решение проверить, как идет ход голосования. На месте был обнаружен избирательный участок на территории сельскохозяйственного предприятия, куда можно попасть через проходную и охрану.

Уже в 12:00 урны были заполнены, однако в течение получаса ни один человек не пришел на голосование. Подсчеты явки сторонников Перелыгина показали, что с 15 до 20 часов проголосовало всего 40 человек. Тем временем в урнах бюллетени уже утром лежали, сложенные пачками, что зафиксировано фотоматериалами.

После подсчета голосов выяснилось, что на другом хотынецком участке №724 выдано 104 лишних бюллетеня, за них не расписались избиратели, но бланки оказались в урнах. Факт был зафиксирован документально, что вызвало отмену выборов на этом участке. Именно это и стало причиной такой категоричной позиции Руслана Перелыгина.

По этой причине депутат облсовета сообщил, что в ближайшие две недели начнутся съемки документального фильма об избирательном процессе. О том, как общество в глубинке относится к выборам и избирательному процессу.

К следующим выборам местное отделение «Справедливой России» анонсировало усиление штата наблюдателей и ревизию членов комиссий от своей партии на избирательных участках.

Кроме этого, Перелыгин рассказал, что он и его коллеги получили приглашение на завтра в Следственный комитет дать показания по факту вбросов бюллетеней.

ИА «Орелград»

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