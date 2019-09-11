Под Орлом обезвредили мину и снаряд

11.9.2019 | 11:45 Новости, Общество

В Орловской области продолжают находить боеприпасы времен ВОВ.

Сотрудники МЧС 11 сентября обезвредили минометную мину калибра 50 мм и снаряд калибра 152 мм, сообщили в пресс-службе областного главка ведомства.

Сигнал поступил в 12:50 из Глазуновского района. На ликвидацию угрозы отправились сотрудники группы спецработ областной поисково-спасательной службы.

Отметим, что за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 19 раз. 10 выездов пришлось на ликвидацию возгораний мусора и сухой растительности, еще 9 – на различные происшествия.

ИА «Орелград»

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