В Орле водитель отказался платить штраф в 250 тысяч рублей

11.9.2019 | 9:59 Новости, Общество

Вместо этого он отработает на благо государства 450 часов.

Речь идет об орловце, которого сотрудники ГИБДД дважды задерживали пьяным за рулем. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП России по Орловской области.

В первый раз за езду в нетрезвом состоянии он был подвергнут административному наказанию. Его крупно оштрафовали и временно лишили водительского удостоверения. Поэтому попавшись повторно, он не смог предъявить сотрудникам полиции права.

На него завели уголовное дело, которое дошло до суда. Орловец был признан виновным в повторной пьяной езде. Кстати, он и не отпирался. Мужчина признал свою вину. Его наказали уголовным штрафом в размере 250 тысяч рублей.

«Судебный пристав-исполнитель вручил гражданину постановление о возбуждении исполнительного производства и предупредил, о том что неуплата штрафа в установленный законом срок влечет замену наказания на более суровое», — сообщили в управлении ФССП.

Однако осужденный штраф так и не оплатил. Более того, как говорят приставы, он не принимал «мер, направленных на погашение задолженности». Поэтому служба направила в суд представление о замене штрафа другим видом наказания.

Оно было удовлетворено. Суд заменил виновному штраф на 450 часов обязательных работ.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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