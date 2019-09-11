Верховный суд отказался прощать похитителей Будагова

Приговор оставлен без изменения и вступил в силу

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ не стала менять приговор похитителям владельца агрохолдинга «Орловская нива» Сергея Будагова. Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.

Напомним, в июне 2019 года четверо членов банды в сумме получили 45 лет лишения свободы. Игорь Арсенюк отправился в колонию строгого режима на 12 лет, Тахир Компленков – на 11, Николай Дементьев – на 10. Еще один участник похищения, Артур Лебедев, на 12 лет отправился в колонию особого режима.

Как рассказали в прокуратуре, осужденные и их защитники подали жалобу на приговор Орловского областного суда. Однако Верховный суд признал решение корректным и не уменьшил сроки.

Будагов был похищен утром 10 июля 2018 года. Похитители остановили «Лексус», в котором Будагов ехал с водителем. Угрожая оружием, вместе они проехали к Лужковскому кладбищу. Водителя бизнесмена связали и оставили в «Лексусе», а Будагова забрали в свой автомобиль и уехали. Позже выяснилось, что они требовали 20 млн рублей за его освобождение.

Бизнесмена освободили 13 июля в Тульской области при участии силовиков.

Похитители на допросе рассказали, что бережно обращались с Будаговым: мыли ему ноги, выводили в туалет и на прогулки, кормили творогом с бананами и измеряли давление. Так преступники хотели показать бизнесмену, что они не «шестерки», а «авторитеты».

Сергей Будагов купил «Орловскую Ниву» у региона во время губернаторства Александра Козлова за смешные 14 млн рублей. Глава региона называл бизнесмена спасителем агрохолдинга. Преемник Козлова Вадим Потомский засомневался в правомерности отчуждения «Орловской Нивы». Будагов сумел выиграть все арбитражные суды и доказать законность сделки.

Позже на него завели уголовное дело о даче взятки главе департамента госимущества Орловской области Андрею Синягову. Процесс дошел до суда, где Сергей Будагов был оправдан. Во время уголовного разбирательства топ-менеджер перерегистрировал «Орловскую Ниву» в поселке Арсеньево Тульской области и назначил гендиректором предприятия Андрея Пахомова.

После встречи с врио Андреем Клычковым Будагов выразил намерение перерегистрировать «Орловскую Ниву» в Орловской области.

После освобождения от похитителей бизнесмен стал советником Клычкова на общественных началах.

ИА «Орелград»