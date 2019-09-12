В Орловской области запретили поджигать камыш

Запрет связан с погодными условиями.

По данным Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории города Ливны, Верховского и Ливенского районов зафиксирован 5-й класс пожарной опасности. Об этом сообщает Главное управление МЧС по региону.

В этих муниципальных образованиях, а также в Дмитровском районе местные власти ввели особый противопожарный режим. В таких условиях увеличивается вероятность возникновения отдельных очагов природных пожаров, пояснили в ГУ МЧС.

«Чтобы не допустить возникновения природных пожаров принимаются меры по предупреждению возгораний, — рассказали в ведомстве. — В ходе патрулирований проверяется соблюдение запрета на разведение костров, палов травы. С местным населением проводятся сходы и разъяснительная работа о правилах пожарной безопасности в лесах и действиях в случае обнаружения возгорания».

Введен ряд запретов. Так, запрещается разводить костер в густых зарослях и в хвойном молодняке, под низко свисающими кронами деревьев, оставлять в лесу тряпки и ветошь, пропитанные маслом и бензином, и даже стеклянную посуду, которая в ясную погоду может сфокусировать солнечный луч и воспламенить сухую растительность.

Кроме того, нельзя выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах, на полях и под деревьями. Запрещено поджигать камыш и оставлять костер непотушенным.

«Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность», — напомнили в ГУ МЧС.

ИА «Орелград»