Орловца возмутило, что его объявили в розыск

Мужчина подал в суд на судебного пристава.

Как сообщили в суде Залегощенского района, местный житель обратился с административным иском к судебному приставу-исполнителю и отделу судебных приставов о признании их постановлений незаконными.

Мужчина объяснил, что задолжал по алиментам. В отношении него было возбуждено исполнительное производство о взыскании платежей на содержание несовершеннолетнего ребенка.

Судебный пристав вынес постановление о его розыске и постановление о временном ограничении на пользование специальным правом в виде управления транспортным средством. Иными словами, должника лишили водительских прав.

В иске он указал, что обжалуемые постановления ему не вручались и в его адрес не направлялись. А постановление о временном лишении прав лишает его единственного источника средств к существованию, поскольку его работа связана с управлением транспортным средством.

«Кроме того, на его иждивении находится отец, нуждающийся в постоянном наблюдении в медицинских учреждениях, в которые следование на общественном транспорте исключается, в виду его состояния здоровья», — сообщили в суде.

Приставы исковые требования не признали и оказались правы. Суд отказал в удовлетворении иска. Приставы доказали, что установить фактическое место пребывания должника не было возможности, поэтому имелись правовые основания для объявления его в розыск.

Что касается самого должника, то он не смог доказать, что для работы ему необходимо лично управлять автомобилем. Суд посчитал, что истец вполне мог обойтись услугами другого водителя.

«Напротив, у суда не вызвало сомнений, что должник имеет возможность совершать рабочие выезды на транспортном средстве под управлением привлеченных лиц, — пояснили в суде. — Наличие заболевания у отца должника суд при разрешении спора во внимание не принял, так как истец официально опекуном отца не являлся и совместно с ним не проживал».

ИА «Орелград»