Задержан орловец, убивший соперника гвоздем

Информацию подтвердили в Следственном комитете

Следственный комитет подтвердил информацию о задержании жителя Орла, который в ходе драки вечером 15 сентября убил мужчину гвоздем. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Убийцей оказался 31-летний рецидивист. На допросе он рассказал, что в момент конфликта был пьян. Мужчина несколько раз ударил 34-летнего соперника гвоздем, тот успел зайти в «Пятерочку» и умер возле касс.

Рассматривается вопрос о заключении подозреваемого под стражу, добавили в СК.

ИА «Орелград»