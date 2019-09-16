Задержан орловец, убивший соперника гвоздем

16.9.2019 | 9:42 Важное, Новости, Происшествия

Информацию подтвердили в Следственном комитете

Следственный комитет подтвердил информацию о задержании жителя Орла, который в ходе драки вечером 15 сентября убил мужчину гвоздем. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Убийцей оказался 31-летний рецидивист. На допросе он рассказал, что в момент конфликта был пьян. Мужчина несколько раз ударил 34-летнего соперника гвоздем, тот успел зайти в «Пятерочку» и умер возле касс.

Рассматривается вопрос о заключении подозреваемого под стражу, добавили в СК.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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