В Орле вновь появились неизвестные растения

Обезличенные саженцы были выявлены в продаже на Южном рынке.

Нарушения законодательства в ходе контрольно-надзорных мероприятий вскрыли сотрудники управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Как сообщили в этом ведомстве, они нагрянули на Южный рынок города Орла. С началом осени стартовала и традиционная торговля материалами для дачников. В частности, на рынке появились саженцы. Опыт прошлых лет показывает, что более 90 процентов такого товара не имеет маркировки и документов, то есть дачникам продают «кота в мешке».

Именно такой факт и был вскрыт в ходе рейда. Как пояснили в ТУ Россельхознадзора, на Южном рынке гражданин, обычное физлицо, продавал 36 партий саженцев плодовых деревьев и ягодных кустарников в количестве 306 штук.

Впрочем. Действительно ли это были плодовые деревья и ягодные кустарники, неизвестно. Дело в том, что товар продавался без документов, удостоверяющих сортовые и посадочные качества. Сам же продавец уверял, что торгует саженцами яблони, груши, вишни, смородины и малины.

«Реализация саженцев без документов является нарушением ст. 31 Федерального закона «О семеноводства», — уточнили в ТУ Россельхознадзора. – В непроверенном посадочном материале могут содержаться вредители и возбудители болезней, покупать такие саженцы небезопасно. К тому же, потратив деньги на покупку и время на выращивание, вы можете не получить ожидаемого результата. Нередко под марками известных сортов торговцы предлагают саженцы, ввезенные из южных регионов страны, или вовсе дичок».

На нарушителя был составлен административный протокол.

ИА «Орелград»