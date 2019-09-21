На дне Оки под Орлом нашли оружейный арсенал

Опасные находки обезвредили специалисты центра «Лидер».

Специалисты Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России завершили работы по поиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов. Они несколько дней работали в Болховском и Мценском районах. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

«Необходимость привлечения к работе этих сотрудников обусловлена тем, что в Орловской области нет специализированных подразделений по поиску и обезвреживанию боеприпасов, находящихся под водой, — пояснили в ведомстве. — В составе работающего в Орле отряда девять человек и одна единица техники».

Специалисты обследовали акваторию Оки. На дне они обнаружили, извлекли из воды, а затем уничтожили пять авиационных бомб различного типа, две ручные гранаты и три взрывателя к авиабомбам.

По данным ГУ МЧС России по Орловской области, всего ими было обследовано более 7 тысяч квадратных метров дна. В целом было найдено и уничтожено более 30 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.

Кстати, помощь специалистам Центра оказали местные жители. Например, они рассказали, что около деревни Пальчикова Болховского района на дне реки находятся неразорвавшиеся боеприпасы. Информация подтвердилась – из-под воды была извлечена кассета с 14 авиабомбами, две минометные мины, один артиллерийский снаряд и одна противотанковая мина.

ИА «Орелград»