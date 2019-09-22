В доме-интернате под Орлом стариков кормили негодными продуктами

22.9.2019 | 12:04 Новости, Общество

Нарушение было выявлено в Богдановском доме-интернате.

Проверка в социальном учреждении стационарного типа была проведена в Урицком районе. Сотрудники межрайонной прокуратуры и управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям пришли в Богдановский дом-интернат для престарелых и инвалидов, чтобы узнать, как там кормят постояльцев. В результате были выявлены многочисленные нарушения.

Как пояснили в ТУ Россельхознадзора, на складе дома-интерната была обнаружена мороженая рыба без маркировок производителя с указанием даты выработки, сроков годности и условий хранения.

Специалисты отобрали пробы от различных продуктов питания животного происхождения, которыми потчуют стариков и инвалидов. Они были направлены на экспертизу в Орловскую испытательную лабораторию ФГБУ ЦНМВЛ.

Было выявлено несоответствие по содержанию опасных для здоровья бактерий в пробе замороженной говядины, доставленной в учреждение в полутушах и четвертинах. Уже установлено, что мясо поступило в дом-интернат с убойного пункта, принадлежащего индивидуальному предпринимателю.

«По результатам проверки управление Россельхознадзора возбудило дело об административном правонарушении в отношении заведующей складом БСУ СО ОО «Богдановский дом-интернат для престарелых и инвалидов», — сообщили в ведомстве. — Постановлением по делу об административном правонарушении виновные лица привлечены к ответственности».

Продукция без маркировок производителя с указанием даты выработки, сроков годности и условий хранения была утилизирована. Кроме того, руководству дома-интерната было «рекомендовано исключить использование недоброкачественной продукции».

ИА «Орелград»

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