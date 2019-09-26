СК задержал Артура Шлейхера. Неделю назад он говорил, что к нему нет претензий

Бывшего руководителя ООО «321 ВСУ» подозревают в мошенничестве
Следственный комитет задержал экс-руководителя ООО «321 ВСУ» Артура Шлейхера, также известного как Артур Саркисов. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.
По версии следствия, в марте-июле 2016 года Саркисов договорился о мошенничестве с руководством «Орелгортеплоэнерго». Компания выделила займ в размере 80 млн рублей на достройку социальных объектов, а также на реконструкцию объектов самого «Орелгортеплоэнерго».
«Полученными денежными средствами на сумму более 80 миллионов рублей подозреваемый распорядился по своему усмотрению, причинив АО «Орелгортеплоэнерго», Департаменту имущества и земельных отношений Орловской области материальный ущерб в особо крупном размере», — указано в пресс-релизе.
СК будет ходатайствовать на заключении Артура Шлейхера под стражу.
- Напомним, неделю назад Шлейхер собрал пресс-конференцию и заявил, что следствие не имеет к нему претензий, а все уголовные дела якобы были закрыты еще в июле. А фамилию он сменил не для того, чтобы скрываться от следствия, а просто взял фамилию матери.
- При этом в СК заявили «Орелграду», что уголовное дело о мошенничестве было возбуждено еще 13 сентября — до пресс-конференции. Шлейхер об этом знал и был вызван на допрос.
ИА «Орелград»