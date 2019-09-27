Орловцев обяжут прибирать за собаками на улицах

Поправки в правила благоустройства приняты в первом чтении.

Как сообщили в пресс-службе Орловского горсовета народных депутатов, на прошедшем заседании в первом чтении были приняты поправки в «Правила благоустройства и санитарного содержания». Напомним, в первую очередь они касаются требований к содержанию и выгулу домашних животных.

Правила предполагается значительно ужесточить. В частности, В Орле будет запрещено «неконтролируемое перемещение животных при пересечении проезжей части автодороги, в лифтах, помещениях общего пользования многоквартирных домов и их дворах». В правила появилось и еще одно новое требование, очень важное: собаководам будет предписано обеспечивать «уборку продуктов жизнедеятельности животного».

«Правила запрещают выгул собак на территориях образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, детских и спортивных площадок, кладбищ, пляжей и точек общепита, — напомнили в горсовете. — Теперь, чтобы документ получил силу нормативного акта, необходимо пройти процедуру публичных слушаний, внести в него предложенные жителями города поправки и принять в окончательном чтении».

Как уже рассказывал «Орелград», публичные слушания назначены на 16 октября. Они начнутся в 16:00 в малом зале администрации города Орла на Пролетарской Горе.

ИА «Орелград»