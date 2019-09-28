Орловчанка получит компенсацию за незаконное уголовное преследование

Женщина добилась правды по суду.

Судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда оставила без изменения решение районного суда по иску местной жительницы о компенсации морального вреда, причиненного незаконным уголовным преследованием.

Ответчиком в данном процессе выступила Российская Федерация в лице Министерства финансов РФ и Федеральной службы судебных приставов. В своем иске женщина указала, что в 2017 году органом дознания в отношении нее было возбуждено несколько уголовных дел по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 315 УК РФ (неисполнение решения суда).

Впоследствии они были объединены в одно производство. Срок дознания неоднократно продлевался. В отношении подозреваемой избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде, в связи с чем она «была лишена свободы передвижения».

Также истица указала, что в ходе расследования ее банковские счета были арестованы, и она фактически осталась без средств к существованию. Спустя год уголовное дело в отношении нее было прекращено в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления.

В суде женщина заявила, что фактически целый год «в связи с переживаниями о незаконном привлечении ее к уголовной ответственности она находилась в стрессовом состоянии, у нее ухудшилось состояние здоровья».

Компенсацию морального вреда, причиненного незаконным и необоснованным уголовным преследованием, она оценила в 100 тысяч рублей. Суд первой инстанции удовлетворил ее требования частично и взыскал в ее пользу с ответчиков 50 тысяч рублей. Областная коллегия по гражданским делам признала это решение законным и справедливым.

ИА «Орелград»