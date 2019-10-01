Орловцев начали готовить к землетрясению

В регионе стартовал месячник гражданской обороны.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Орловской области, месячник пройдет с 1 октября по 1 ноября текущего года. Его приурочили к празднованию 87-й годовщины со дня образования Гражданской обороны России.

В ведомстве уточнили, что основной задачей ГО является защита населения и экономики от различного вида угроз – землетрясений, наводнений, промышленных аварий и других техногенных и природных катастроф.

«Важное направление работы — подготовка населения к действиям в случае угрозы или возникновения чрезвычайных происшествий, — пояснили в ГУ МЧС. — В течение месячника пройдет множество мероприятий, в том числе выступления сотрудников в образовательных учреждениях и СМИ, проведение экскурсий в пожарно-спасательных частях и поисково-спасательной службе».

Кроме того, в рамках месячника пройдут занятия с теми, кто входит в систему ГО, и тренировки. Так, уже 1 и 2 октября Орловская область принимает участие в штабной тренировке, которая охватывает всю страну.

В ГУ МЧС пояснили, что в первый день отрабатывается «организация выполнения мероприятий по повышению защищенности населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ЧС природного и техногенного характера».

Второй этап тренировки предусматривает отработку на практике действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

ИА «Орелград»