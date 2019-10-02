Названо количество бешеных животных в Орловской области

Регион вошел в число благополучных территорий по этому заболеванию.

Эксперты управления Роспотребнадзора по Орловской области оценили эпизоотическую ситуацию по бешенству в нашем регионе. По их мнению, в этом году она является благополучной. За восемь месяцев было зарегистрировано всего три случая бешенства среди животных.

Для сравнения – за аналогичный период 2018 года в Орловской области был зарегистрирован 51 такой случай. В этом году вирус выявлялся в Мценском районе, причем во всех трех случаях его носителями были лисы. Год назад за такой же отрезок времени вирус проявил себя на территории 15 административных районов.

«За отчетный период очаги бешенства животных с вовлечением людей не зарегистрированы, — подчеркнули в управлении Роспотребнадзора. — На протяжении многих лет случаев заболевания бешенством (гидрофобия) среди населения области не зарегистрировано».

При этом специалисты отмечают, что среди инфекционных болезней проблема бешенства занимает особое место «в силу абсолютной летальности при развитии клинической картины заболевания».

Основным источником инфекции для человека являются собаки, в первую очередь — безнадзорные, а из диких животных — лисы, енотовидные собаки и волки. Впрочем, человек может заразиться и от коров, овец, коз, свиней, лошадей и других животных.

Это в основном происходит при укусе. Животные становятся заразными для людей в конце инкубационного периода — до начала проявлений признаков болезни.

ИА «Орелград»