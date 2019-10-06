В Орле проверили, могут ли овощи заразить человека лямблиозом

Исследование провели эксперты испытательной лаборатории.

Орловские овощи проверили на наличие яиц и личинок гельминтов. Сделали это специалисты отдела бактериологии Орловской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ. Как пояснили в пресс-службе этого учреждения, на испытание поступило семь проб овощной продукции — морковь, томаты, огурцы и свекла столовая.

Их исследовали не только на наличие яиц и личинок гельминтов, но и проверили на наличие так называемых цист кишечных простейших. К счастью, положительные случаи не были обнаружены. То есть овощи оказались в этом отношении безопасными.

«Необходимость проведения таких исследований связана с профилактическими мерами и эпидемиологическим расследованием случаев паразитарных заболеваний, — объяснили в Орловской испытательной лаборатории. — Овощи, загрязненные яйцами и личинками гельминтов, а также цистами патогенных простейших, могут также стать причиной лямблиоза и других заболеваний человека».

Лямблиоз – это кишечное заболевание, вызываемое одноклеточным эукариотическим микроорганизмом. Оно относится к паразитарным протозойным болезням.

Специалисты советуют не употреблять в пищу овощи неизвестного происхождения и не приобретать их в местах несанкционированной торговли. Кроме того, следует тщательно мыть зелень, фрукты, ягоды и другую плодоовощную продукцию.

ИА «Орелград»