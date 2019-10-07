В Орле пьяный маршрутчик устроил ДТП

Пострадали две женщины

В Орле пьяный водитель маршрутки устроил ДТП на Наугорском шоссе, сообщили в областном управлении ГИБДД. В аварии пострадали две женщины — они сидели в автомобиле, в который врезался автобус.

ДТП случилось 5 октября в 19 часов на конечной остановке. Маршрутка двигалась со стороны гипермаркета «Европа». Возле светофора маршрутчик не выдержал безопасную дистанцию и протаранил автомобиль «Ниссан Альмера», который ехал впереди.

«В результате ДТП пассажирки автомобиля Ниссан получили телесные повреждения, не госпитализированы», — указано в сводке.

ИА «Орелград»