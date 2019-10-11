Под Орлом у мотоциклиста выявили уровень алкоголя, в 10 раз превышающий норму

Судьбу горе-водителя решил областной суд.

Повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения стоило жителю Ливенского района свободы. Об этом сообщает пресс-служба Орловского областного суда.

Мужчина неоднократно привлекался к административной и даже уголовной ответственности. В мае этого года он попался на очередном правонарушении. Его задержали сотрудник ГИБДД. В тот день подсудимый разъезжал на мотоцикле «ИЖ Планета» по селу Казанское Ливенского района.

«Согласно акту освидетельствования на состояние алкогольного опьянения содержание этилового спирта в выдыхаемом воздухе у него составило 1,562 мг/л при допустимых 0,16 мг/л», — пояснили в облсуде.

Мужчина вину признал полностью и просил рассмотреть его дело в особом порядке. Суд признал его виновным в повторной пьяной езде и наказал 1 годом лишения свободы. Кроме того, его на 2 года и 6 месяцев лишили водительских прав.

«Приговор был обжалован в апелляции, — отметили в облсуде. — Суд апелляционной инстанции определил местом отбывания наказания колонию-поселение, а в остальном оставил без изменения приговор районного суда, который вступил в законную силу».

ИА «Орелград»