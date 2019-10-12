Москва даст Орлу полмиллиарда «лесных» рублей

Финансирование работ по сохранению и восстановлению лесов предусмотрено новой программой.

В Орловской области появилась очередная государственная программа. Она предусматривает проведение мероприятий по развитию лесного хозяйства. Общий объем ее финансирования превысит 575 миллионов рублей. Из них 572 миллиона должны поступить в регион из федерального бюджета. Действие программы рассчитано с 2020 по 2025 годы включительно.

Орловская область станет лишь одним из участников большого проекта развития лесопромышленного комплекса на территории Центрального федерального округа. В частности, им предусмотрено ведение государственного лесного реестра, проведение лесоустройства, планирование мероприятий по охране, защите, воспроизводству и использованию лесов, зонирование земель по видам использования лесов, а также предоставление лесных участков в аренду.

Впрочем, Орловская область не может похвастать обилием лесов, как, например, Брянская или Калужская области. По климатическим условиям наша область относится к лесостепной зоне. Лесной фонд региона составляет 172,5 тысячи га. Покрытые лесом земли занимают 168,9 тысячи га, а общий запас насаждений равен 29,97 млн кубометров. В ведении управления лесами Орловской области находятся 172,5 тысячи га лесов.

В целом, леса занимают 8 процентов территории области и представлены в основном небольшими обособленными участками. По территории региона они распределен неравномерно. В орловских лесах преобладают дуб, клен, осина и береза, а также сосняки и ельники. Но встречаются и так называемые интродуценты, к которым отнесены каштан, бархат амурский, орех маньчжурский, орех серый и псевдотсуга.

Как следует из паспорта программы, для Орловской области характерны такие проблемы как недостаточная эффективность лесовосстановления, охраны и защиты лесов, низкая актуальность сведений о лесных ресурсах («свежие» данные датированы 1 января 2012 года), избыточные административные барьеры, низкая степень использования лесного сырья, ухудшающая экономику отрасли, и низкая инвестиционная привлекательность, а также многое другое.

Все эти проблемы планируется решать за счет федеральных денег.

ИА «Орелград»