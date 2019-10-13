Орловский суд разъяснил, можно ли лишить прав пьяного скутериста

Житель Верховского района не сумел доказать свою невиновность

Дело о пьяном водителе в двух инстанциях рассмотрели суды Верховского района. Правда, попался местный житель за рулем скутера, а не автомобиля. Однако суд разобрался и разъяснил, что разницы, по большому счету, нет.

Как пояснили в суде Верховского района, в июле этого года мужчина был остановлен в поселке Верховье инспектором ГИБДД. Он находился за рулем скутера без государственного регистрационного знака. Полицейский заподозрил, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.

На это указывали внешние признаки. Инспектор предложил водителю пройти медицинское освидетельствование, однако тот отказался от этой процедуры. Тем самым он автоматически был признан пьяным за рулем.

На него завели административное дело. По итогам его рассмотрения мировой суд оштрафовал водителя на 30 тысяч рублей и лишил права управления транспортными средствами сроком на 1 год и 10 месяцев.

Правонарушитель обжаловал постановление в суде вышестоящей инстанции, однако оно было оставлено без изменения. Как уточнили в суде, «нарушения Правил дорожного движения имели место, поскольку подтверждены свидетельскими показаниями, письменными материалами дела».

ИА «Орелград»