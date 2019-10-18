Мостовики не исключают одновременный ремонт Красного моста и «Дружбы»

Ситуация с капитальными ремонтами складывается весьма тревожно

На пресс-конференции, организованной депутатом городского совета Евгением Косоговым и представителями движения «Дороги-450» Вячеславом Надуткиным и Валерием Павликовым, прозвучала неутешительная информация.

Красный мост, ситуацией с которым озаботился федеральный центр, по их мнению, не требует реконструкции в том виде, в которой его навязывают Орлу. Он железный, и несущие конструкции за эти годы не потеряли свойств. Тем более что железные мосты можно ремонтировать без замены балок, так как существуют технологии, позволяющие восстанавливать и укреплять их.

Тем временем Красный мост уже проходит стадию публичного обсуждения проекта, а мост «Дружба» разобран.

На вопрос нашего журналиста не получится ли так что два основных моста города будут ремонтироваться одновременно, Надуткин ответил, что его позиция состоит в том, что мост «Дружба» стоит законсервировать в нынешнем виде, так как у нового подрядчика (ООО «Ремспецмост») нет опыта подобных работ. Затем отремонтировать Красный мост, который в реальности требует внимания. У него в этом году уже обрушивались перила. И лишь после расширения Красного моста вернуться к мосту Дружбы.

Таким образом мосты вполне могут оказаться одновременно в ремонте, и Орел встанет в пробках.

Депутат Косогов сообщил, что он проинформировал министерство транспорта о сложной ситуации в регионе и будет требовать создать комиссию, которая проверит строительство мостов в Орловской области.

Кроме этого, он отметил, что рассматривает возможность в судебном порядке проверить опыт «Ремспецмоста», так как для заключения контракта он должен был предоставить доказательство осуществления подрядов на сумму 109 миллионов. По данным депутата, фирма не имеет столько контрактов. Вероятно, в комиссию и УФАС были предоставлены недостоверные данные.

Напомним, Красный мост находится в удручающем состоянии. Последний ремонт проводился 20 лет назад. В апреле обрушилась часть перил напротив дома №1 по улице Гостиной. Еще несколько секций перил под угрозой обрушения.

Начало реконструкции оттягивает и ситуация с мостом «Дружба». Несмотря на то, что губернатор Орловской области Андрей Клычков раз за разом говорил о контроле капремонта переправы, «Региональные газораспределительные сети» отстали на полгода. С подрядчиком расторгли контракт и заключили с новым – ООО «Ремспецмост» из Белгородской области было учреждено всего полтора года назад.

Напомним, в орловской власти орудуют два чиновника из Белгорода — советник губернатора Сергей Лежнев и глава облздрава Иван Залогин.

ИА «Орелград»