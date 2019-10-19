В Орле собакам запретят ходить в Детский парк

Горсовет и мэрия провели публичные слушания по «собачьему» вопросу.

Напомним, ранее администрация города Орла подготовила проект внесения поправок в «Правила благоустройства и санитарного содержания». Он уже был предварительно одобрен городским депутатами. В частности, документ дополняется требованиями к выгулу домашних животных в Орле. До сих пор в регионе действовали только областные правила, но они являются общими для всех городов и районов, а муниципалитетам необходимы конкретные правила.

Вопрос был вынесен на публичные слушания. Как пояснили в пресс-службе Орловского горсовета народных депутатов, на них пришли несколько десятков неравнодушных горожан. Мнения разделились. В городском парламенте обещают, что все поступившие предложения будут учтены депутатами при рассмотрении проекта документа на сессии.

«Согласно правилам, выгул собак разрешается на городских территориях, за исключением территорий образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, детских и спортивных площадок, кладбищ, мест купания и отдыха населения у воды, мест общественного питания, — отметили в горсовете. — При этом многие участники слушаний поддержали предложение полностью запретить выгул собак в пределах Детского парка».

Документом будут определены и требования к площадкам для выгула собак. Таковые должны размещаться за пределами санитарной зоны источников водоснабжения первого и второго поясов. Расстояние от границы площадки до жилых и общественных зданий должно составлять не менее 40 метров.

«Площадки должны иметь ограждение высотой не менее 1,5 метра, — говорят в горсовете. — Расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей не должно позволять животному покинуть площадку или причинить себе травму».

Контроль за соблюдением новых правил было предложено возложить на сотрудников территориальных управлений. Если документ вступит в законную силу, то за нарушения владельцев собак будут штрафовать на сумму от 1000 до 5000 рублей.

Кстати, новые правила обяжут владельцев прибирать на улицах за своими питомцами.

ИА «Орелград»