В Орле потребители выиграли 37 исков из 38

Правовую статистику озвучили в Роспотребнадзоре.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Орловской области, за 9 месяцев текущего года сотрудники этого ведомства приняли участие в 38 судебных заседаниях по искам потребителей, в которых дали заключения. В 37 случаях суды встали на сторону потребителей.

Как правило, это были иски о невыполнении условий договора об оказании услуг, в том числе финансовых, а также о взыскании уплаченных за некачественный товар денег и возмещении понесенных убытков.

«Удельный вес судебных решений вынесенных в пользу потребителей, по результатам участия в целях дачи заключения по делу составил 97,4 процента, — отметили в Роспотребнадзоре. — Наибольшее количество заключений было дано по вопросам защиты прав потребителей, связанных с покупкой некачественной бытовой техники и одежды».

Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора сами подали 22 иска в защиту прав граждан. Из них пока было рассмотрено 14, и во всех случаях исковые требования были удовлетворены. В целом по таким делам в отчетном периоде в пользу потребителей было взыскано 1,249 миллиона рублей, включая почти 110 тысяч рублей компенсации морального вреда.

ИА «Орелград»