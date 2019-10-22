История девочки-маугли: СК раскрыл новые детали

22.10.2019 | 9:10 Важное, Новости, Общество

У ее матери украли деньги на новый дом

Следственный комитет опубликовал новые подробности дела девочки-маугли из Орловской области. Напомним, в конце прошлой недели СМИ сообщили о том, что в НКМЦ привезли 11-летнюю девочку, которая ходит на четвереньках и не умеет разговаривать. По некоторым данным, мать-алкоголичка продавала ребенка в сексуальное рабство за бутылку водки. Это ее восьмой ребенок, предыдущих семерых забрала опека. Сообщалось, что девочку содержали в клетке, а по улице возили в авоське на колесах.

Позже детский омбудсмен Орловской области Владимир Поляков заявил, что семья была нормальной, пока летом от онкологического заболевания не умер отец. Девочка, которая поступила в НКМЦ, страдает от сложного генетического заболевания, поэтому и ведет себя так.

СК подтвердил слова Полякова. По данным ведомства, мужчина умер в июне, оставив жену одну с восемью детьми. В том числе и с тяжелобольной девочкой. Мать не потянула всех и согласилась временно отдать пятерых детей в школу-интернат. Но больную дочь она не хотела отдавать в интернат, считая, что без материнской заботы ей станет хуже.

Женщина собиралась купить новый дом в Дмитровском районе. Она приехала к знакомым, но там у нее украли крупную сумму денег. Уголовное дело по этому факту сейчас расследует полиция. Встретившись с женщиной, полицейские забрали у нее дочь и поместили в больницу. Однако оперативно поставить ей диагноз не смогли – при ней не было документов. Поэтому ее и приняли за «девочку-маугли».

Ребенку оказывается необходимая помощь. Глава следственного управления Анатолий Щуров продолжает контролировать следствие по уголовному делу о халатности, которое возбудили в СК.

ИА «Орелград»

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