В Орловской области заключенные зарабатывают больше некоторых учителей

Заключенные в орловских колониях зарабатывают по 366 рублей в день.

Как сообщили в управлении ФСИН России по Орловской области, в режимных учреждениях региона действуют центры трудовой адаптации осужденных. Кроме того, существует ведомственный план развития производственной деятельности исправительных учреждений.

Согласно ему, по итогам девяти месяцев 2019 года средний заработок осужденных должен был составить 365,2 рубля в день. Однако сообщается, что плановый показатель превышен. Орловские заключенные зарабатывают по 366,3 рубля в день. За 30 дней получается почти 10 989 рублей.

Также превышен, на 4 процента, план по привлечению осужденных к оплачиваемому труду. Всего работой было охвачено 2108 человек. Объем производства за решеткой по данным на начало октября составил 218,3 миллиона рублей, а чистая прибыль — 23,5 миллиона.

«В первую очередь трудоустраиваются осужденные, имеющие иски, — подчеркнули в УФСИН. — Из 1033 осужденных, имеющих исполнительные листы, погашают иски 938, или 90,8 процента».

Напомним, в ходе «Прямой линии» учитель высшей категории из Орла пожаловалась Владимиру Путину на низкую зарплату педагогов. По ее словам, она получает 10 700 рублей в месяц.

ИА «Орелград»