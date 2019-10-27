Пойманный под Украиной убийца орловской пенсионерки изнасиловал жертву перед смертью

А случилось все из-за того, что женщина увидела, как мужчина ворует металлолом

Следственный комитет обнародовал детали убийства 61-летней жительницы Малоархангельского района. Как сообщалось ранее, подозреваемый попытался сбежать из России и был пойман на границе с Украиной. Им оказался 29-летний житель той же деревни.

Убийца рассказал, что пенсионерка случайно увидела, как он ворует металлолом. Мужчина испугался, что она расскажет об этом полиции. Тогда в ночь на 14 октября он пришел к женщине домой, изнасиловал ее, задушил и спрятал тело во дворе.

Рассматривается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Также СК опубликовал видео со следственного эксперимента, на котором убийца, в частности, рассказал, что связывал жертву.

ИА «Орелград»