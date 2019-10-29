На Орловщину идут похолодание, снег и гололед

Дорожники рекомендуют автомобилистам переобуться

ЦФО накроет холодный атмосферный фронт, сообщили в Гидрометцентре России. Ночью похолодает до -2°С, пойдет дождь, переходящий в мокрый снег. Ожидается ветер с порывами 13-18 метров в секунду.

Дороги покроет гололедица, сообщили в Упрдор Москва-Харьков. Автомобилистам рекомендуют заменить летние шины на зимние.

«Своевременная смена резины позволит водителю уверенно справляться с дорожными ситуациями, связанными с неблагоприятными погодными условиями. Это, в свою очередь, поможет значительно сократить количество дорожно-транспортных происшествий, а значит сохранить жизнь и здоровье участников дорожного движения», — заявили в ведомстве.

Кроме того, водителям напомнили, что вместо воды лучше использовать незамерзающую стеклоомывающую жидкость.

ИА «Орелград»