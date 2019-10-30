Область даст 70 млн на мост «Дружба»

Областные власти определились с финансированием ремонта мостов.

Правительство Орловской области утвердило распределение так называемых иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Орловской области из федерального бюджета. Речь идет о деньгах на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт «уникальных дорожных искусственных сооружений».

Согласно постановлению, в 2019 году областные власти выделят 135 миллионов рублей на завершение реконструкции моста через реку Зуша по улице Карла Маркса в городе Мценске. Орлу достанутся 70 миллионов рублей на капитальный ремонт многострадального моста «Дружба» через реку Ока в черте города.

Кроме того, остаются нераспределенные бюджетные ассигнования в сумме 163,119 миллиона рублей. Таким образом, общий объем предоставленных Орловской области на ремонт мостов иных межбюджетных трансфертов составляет 368,119 миллиона рублей.

Напомним, движение по мосту «Дружба» было полностью перекрыто по решению городской комиссии по безопасности дорожного движения. Как пояснили в администрации Орла, закрытие предусмотрено до 2 декабря 2020 года, то есть до официальной даты окончания работ на объекте. Хотя нет гарантии того, что они не затянутся.

Также мэрия анонсировала появление дополнительного маршрута общественного транспорта в связи с закрытием моста. «В настоящий момент специалисты управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла, опираясь на мнение граждан, разрабатывают дополнительный, совершенно новый маршрут», — говорится в сообщении властей.

ИА «Орелград»