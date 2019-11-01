XL Дмитровка: ТРЦ для шопинга и развлечений

1.11.2019 | 22:55 Новости компаний

ТРЦ XL Дмитровка – уютный торгово-развлекательный комплекс для всей семьи на пересечении Дмитровского и Коровинского шоссе. Подробнее — на официальном сайте: https://www.mirxl.ru/dmitrovka/.

Для вашего удобства на территории торгово-развлекательного центра функционирует наземная парковка на 270 автомобилей, работают гардероб и комната матери и ребенка.

Каждый месяц в XL Дмитровка проводятся праздники, акции, розыгрыши призов и подарков.

Торгово-развлекательный центр XL Дмитровка — отличное место для каждодневного шопинга и семейного отдыха, удачно объединяющий магазины известных брендов и разнообразные развлечения для детей и взрослых.

Здесь вы найдете интересующий вас магазин одежды, обуви, косметики, спортивных и детских товаров, бытовой техники и пр. — более сотни бутиков!

Мы объединили для вас:

  • более 100 брендовых магазинов одежды, обуви и аксессуаров, магазинов цифровой и бытовой техники, спортивных товаров, ювелирных изделий, косметики и часов;
  • магазин детских товаров «Детский Мир» и детский развлекательный центр и кафе «Занзибар»;
  • рестораны, кафе и салоны красоты;
  • супермаркет «Перекресток», аптеку и оптику;
  • кинотеатр «Киномакс»;
  • ателье, химчистку, операторов мобильной связи и многие другие сервисы.

Для вашего удобства на территории торгово-развлекательного центра функционирует наземный паркинг на 270 автомобилей, работают гардероб и комната матери и ребенка.

На первом этаже представлены банкоматы «Сбербанк», «ВТБ», «Райффайзенбанк». Каждый месяц в XL Дмитровка проводятся праздники, акции, розыгрыши призов и подарков. Торгово-развлекательный центр XL Дмитровка — отличное место для каждодневного шопинга и семейного отдыха.

Многозальный кинотеатр «Киномакс», всегда предлагает к просмотру новинки киноиндустрии. Маленьких гостей ждут аттракционы, лабиринты, батуты и сухие бассейны детского развлекательного центра «Занзибар». Отпраздновать детский день рождения, или просто выпить чашку кофе в ожидании ребенка, можно тут же в «Занзибар кафе».

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Орелград. 2019 год

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