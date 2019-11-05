Названы условия продажи «Орел-Отеля»

Электронный аукцион по продаже акций назначен на 6 декабря.

Администрация Орла распорядилась провести открытый по форме подачи предложений по цене имущества и составу участников аукцион в электронной форме по продаже составляющего муниципальную казну пакета акций. Речь идет о 2706 обыкновенных именных бездокументарных акциях Акционерного общества «Гостиничный комплекс «Орел-Отель», что составляет 25 процентов его уставного капитала. Торги назначены на 6 декабря 2019 года.

Известны и условия проведения торгов. Начальная цена установлена в размере 273,357 миллиона рублей на основании отчета независимого оценщика. Шаг аукциона составит 13,667 миллиона рублей, задаток – 54,671 миллиона. Ранее данный лот на торги не выставлялся.

Из конкурсной документации следует, что уставный капитал АО «Гостиничный комплекс «Орел-Отель» равен 10,823 миллиона рублей. Он состоит из номинальной стоимости 10 823 обыкновенных именных бездокументарных акций стоимостью 1000 рублей каждая.

Основные виды деятельности общества – обслуживание российских и иностранных граждан и групп туристов «путем предоставления им для временного проживания отдельных гостиничных номеров, коек и других коммунальных услуг». При простое номеров обществу разрешается сдавать их под офисы по договорной цене. В сфере деятельности также сдача в аренду зданий, оказание туристско-экскурсионных услуг, рекламно-издательская деятельность, реализация товаров народного потребления, проведение ярмарок и аукционов, оказание информационно-коммерческих и посреднических услуг, оказание услуг по организации проведения семинаров, конференций и тренингов и другое.

В реестре хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более 35 процентов, АО «ГК «Орел-Отель» не значится. Среднесписочная численность работающих в обществе за 9 месяцев 2019 года составила 93 человека.

В имущественный комплекс общества входит здание гостиницы «Орел» общей площадью 10 110,3 кв.м. и здание гостиницы «Русь» общей площадью 4 924,6 кв.м., а также ряд нежилых помещений и земельных участков. Кстати, участки, расположенные под зданиями гостиниц «Русь» и «Орел», находятся в долгосрочной аренде общества.

ИА «Орелград»