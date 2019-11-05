Орловские чиновники распределили «дорожные» деньги на 2020 год

На строительство и ремонт дорог выделят 2,1 миллиарда рублей.

Правительство Орловской области уточнило объемы распределения «дорожных» ассигнований на будущий год. Согласно принятому постановлению, в целом будет выделено свыше 2,1 миллиарда рублей. Средства поступят из бюджета регионального Дорожного фонда. Из них 272,34 миллиона рублей будет направлено на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования регионального значения.

В частности, 244 миллиона рублей планируется направить на реконструкцию автомобильной дороги Судбище – «Орел – Ефремов» протяженностью около 6,8 километра. На реконструкцию самой дороги «Орел – Ефремов» выделят 25 миллионов.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных дорожных сооружений обойдется региону примерно в 630 миллионов рублей. Средства будут освоены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работами будет охвачено более 73 километров дорожного полотна.

Так, на 2020 год запланирован ремонт таких дорог как Ливны – Русский Брод – Верховье, Новосиль – Корсаково – Орлик, Залегощь – Красное, Болхов – Мценск – Новосиль, Ливны – Красная Заря, Болхов – «Орел – Витебск» и другие.

Более 1,15 миллиарда рублей предполагается потратить на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Орловской области. Причем из них почти 20 миллионов рублей пойдут на оплату за освещение автомобильных дорог и светофорных объектов, получение технических условий для подключения к электрическим сетям и содержание комплексных постов дорожного контроля метеоданных.

ИА «Орелград»