Предпринимателей поманили из Орла субсидиями

Бюджетную поддержку окажут власти Орловского района.

Как сообщили в администрации Орловского района, объявлен конкурсный отбор по предоставлению субсидий представителям малого и среднего бизнеса. Господдержку окажут тем, кто зарегистрирован и работает на территории этого муниципального образования более 1 календарного года.

Предприниматели вправе рассчитывать на возмещение части затрат, связанных с приобретением нового оборудования. Впрочем, размер субсидии ограничен достаточно скромной суммой — 60,5 тысячи рублей. По условиям, финансовая поддержка оказывается представителям малого и среднего бизнеса со среднесписочной численностью работников от двух человек и более. Кроме того, среднемесячная зарплата у них не должна быть ниже суммы 1,5 минимальных размеров оплаты труда.

«Субсидирование распространяется на договоры о приобретении в собственность нового оборудования, заключенные не ранее 1 июля 2018 года и оплаченные субъектом в размере не менее 50 процентов от стоимости по договору», — сообщили районные власти.

Уточняется, что под оборудованием понимаются устройства, механизмы и транспортные средства (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки и машины, относящиеся ко второй и выше амортизационным группам Классификации основных средств, утвержденной постановлением правительства РФ. Особое условие — приобретаемое оборудование должно быть новым, оно не должно было ранее эксплуатироваться.

ИА «Орелград»