Пятеро жителей Орловской области погибли в ДТП под Курском

6.11.2019 | 10:46 Видео, Новости, Происшествия

Автомобиль «Ауди» врезался в зерновоз

Пять человек погибли в ДТП в Щигровском районе Курской области. Все они – жители Колпнянского района Орловской области, сообщает издание «Районный вестник».

Автокатастрофа случилась 6 ноября в 3:40 на трассе Щигры-Колпна. Автомобиль «Ауди 100», в котором находились орловцы, двигался в сторону Колпны. 24-летний водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом, который вез зерно.

Удар был такой силы, что от легковушки ничего не осталось. Одного из мужчин выбросило из «Ауди». Всем погибшим от 20 до 30 лет, у одного из них остались двое маленьких детей. Водитель КамАЗа госпитализирован с тяжелыми травмами.

«На место происшествия сразу же выехали все оперативные службы Щигровского района. Работы там продолжаются до сих пор. Движение на данном участке дороги приостановлено на неопределенное время», — сказал глава Щигровского района Юрий Астахов.

ИА «Орелград»

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