Под Орлом мужчина изрубил женщину топором, но за решетку не попал

7.11.2019 | 12:02 Новости, Происшествия

В суде он признал вину и отделался условным сроком.

Уголовное дело об угрозе убийством и причинении телесных повреждений было рассмотрено Орловским районным судом. Как следует из материалов, преступления были совершены незадолго до полуночи в частном секторе. Подсудимый находился в состоянии алкогольного опьянения. Он стоял у калитки дома, когда во двор выглянула его соседка.

Слово за слово, и разгорелся конфликт. Мужчина схватил топор и приблизился к соседке. Он вел себя агрессивно. Замахнувшись топором на женщину, подсудимый крикнул ей: «Убью!». Потерпевшая восприняла данную угрозу как реальную.

И ее можно понять, ведь следом за словесной угрозой мужчина приступил к активным действиям. Он трижды ударил соседку топором по груди и рукам. Раны тут же стали кровоточить. К счастью, они не причинили серьезного вреда здоровью. Медики расценили раны как травмы средней степени тяжести, хотя рука у женщины оказалась сломана.

Агрессивный сосед полностью признал вину и просил о принятии судебного решения в особом порядке, то есть без проведения судебного разбирательства. По совокупности преступлений ему было назначено наказание в виде 2 лет и 3 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Вещественное доказательство по делу, то есть топор, суд постановил уничтожить.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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