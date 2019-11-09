Орловские чернобыльцы будут получать деньги по новым правилам

Утвержден новый порядок осуществления социальных выплат.

«Порядок предоставления выплат и компенсаций гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» утвердило правительство Орловской области. Все документы, ранее действовавшие в данной сфере, признаны утратившими силу. Ознакомиться с новыми правилами можно на официальном портале Орловской области.

Согласно им, решение о назначении выплат и компенсаций принимается в соответствии с законодательством РФ и Орловской области. Заниматься этим будет региональный департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости. Именно он должен будет направлять заявки на финансирование в Федеральную службу по труду и занятости.

Отметим, что законодательством Орловской области предусмотрено 13 различных выплат «чернобыльцам». Например, им положена ежемесячная денежная компенсация на питание детей в детсадах, школах и профессиональных образовательных организациях.

Также предусмотрено дополнительное вознаграждение за выслугу лет орловцам, которые трудятся на загрязненных территориях. Ежемесячная денежная компенсация положена «чернобыльцам» и на приобретение продовольственных товаров.

Кроме того, они могут получить единовременное пособие в связи с переездом на новое место жительства и компенсацию не только стоимости проезда, но и расходов по перевозке имущества. Впрочем, здесь речь идет об отселении из загрязненной зоны.

Законом предусмотрена и выплата пособия на погребение граждан, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с чернобыльской катастрофой.

ИА «Орелград»