ЧП в общежитии ОГУ могло случиться из-за тараканов

По одной из версий, студенты решили самостоятельно потравить насекомых, и одному из них стало плохо от дихлофоса

Эвакуация общежития Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева могла случиться из-за средства против паразитов. Об этом «Орелграду» стало известно из собственных источников.

Напомним, днем 8 ноября из общежития на Комсомольской улице эвакуировались 250 человек. На месте происшествия работали сотрудники МЧС, газовики и скорая помощь. Одному человеку стало плохо. Озвученная предварительная версия гласит, что в помещении был распылен перцовый газ.

По версии собеседника «Орелграда», ЧП произошло из-за средства против тараканов. Студенты решили самостоятельно потравить паразитов, которые досаждали им. В итоге один из обучающихся надышался дихлофосом и почувствовал недомогание.

Редакция не располагает официальным подтверждением этой версии.

Напомним, в 2017 году студент из Германии Йорн Хезе рассказал об учебе в ОГУ и жизни в общежитии. По его словам, обучающимся полгода досаждали клопы, но администрация вуза не предпринимала никаких мер. Когда Хезе поставил баночку с паразитами на стол заместителю проректора, вопрос решился, но общежитие заполонили тараканы.

ИА «Орелград»