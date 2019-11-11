Орловские чиновники не смогли продать детдом

11.11.2019 | 12:51 Новости, Экономика

Желающих приобрести бывший социальный объект снова не нашлось.

Департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области сообщил, что объявленный на 12 ноября 2019 года аукцион по продаже детского дома в Колпне признан несостоявшимся. На участие в торгах не поступило ни одной заявки. Это была уже четвертая попытка пустить имущество с молотка. Все предыдущие также провалились. Аукционы объявлялись в июне, июле и декабре 2019 года, но и тогда желающих приобрести детдом не нашлось.

Напомним, продать объект планировалось в рамках областной программы приватизации государственного имущества. В лот было включено двухэтажное жилое здание детдома общей площадью 1113,1 квадратных метра и земельный участок общей площадью 2719 квадратных метра.

Начальная цена была установлена в размере 5,99 миллиона рублей, причем без стоимости земли сам детдом был оценен в 4,951 миллиона рублей. Как следует из конкурсной документации, начальная цена была определена на основании отчета об оценке рыночной стоимости имущества, составленного независимым оценщиком в августе 2019 года. Но, видимо, для потенциальных покупателей она оказалась слишком высокой.

ИА «Орелград»

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