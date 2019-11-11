Под Орлом «Нива» с людьми едва не рухнула в пруд

Помогли сотрудники МЧС и полиции

В Орловской области спасатели и полицейские вытащили «Ниву», которая повисла на краю обрыва над прудом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Сигнал о происшествии поступил 10 ноября в полночь из Малоархангельска. ЧП случилось на пруду Новый Беленький. В «Ниве», которая повисла над обрывом, находились два человека. Они не могли выйти из машины, потому что та грозила сорваться в водоем.

«Пожарными ПСЧ-26 совместно с сотрудниками полиции «Нива» была закреплена тросами к жесткой опоре. После этого они помогли людям выбраться из машины», — указано в сводке.

ИА «Орелград»