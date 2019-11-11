Стало известно, как в Орле повысят качество дорог

Областная столица получит крупные финансовые вливания.

Правительство Орловской области утвердило распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам Орла и Орловского района. Деньги поступят в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2020-2021 годы.

Соответствующие поправки будут внесены и в бюджет региона на плановый трехлетний период.

Согласно документу в 2020 году указанные муниципалитеты получат 362,7 миллиона рублей (город Орел – 253,9, Орловский район – 108,8 миллиона рублей), в 2021 году – 448,96 миллиона (город Орел – 313,59, Орловский район – 135,37 миллиона рублей).

Как следует из текста постановления, оно принято «в целях эффективного использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Орловской области». Изменения будут внесены и в сводную бюджетную роспись областного бюджета.

ИА «Орелград»