Орловцы жалуются на беспокойство один раз в два дня

В Орловской области оглашена статистика жалоб на шум.

В текущем году от жителей Орловской области поступило 151 обращение по «вопросам влияния на условия проживания шумового воздействия». Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. По сути, орловцы каждые два дня официально жалуются на беспокойство.

В Роспотребнадзоре рассказали и об основных причинах. Так, жителей региона беспокоит громкий шум различного инженерного оборудования, входящего в том числе внутридомового. Например, поступали жалобы на шумную работу лифтов, котельных и насосов.

«Обращения рассматриваются с проведением инструментальных измерений и экспертной оценки уровней воздействия шума, — сообщили в управлении Роспотребнадзора. — По факту подтверждения превышения уровней шума 12 виновных лиц привлечено к административной ответственности в виде штрафов».

Жалуются и просто на шумных соседей или на крикливую ораву, собравшуюся во дворе. Однако в этом случае обращаться надо не в Роспотребнадзор. Действующее законодательство не предусматривает измерение степени шума от, например, громкой речи и пения, использования пиротехники, проведения ремонта в соседней квартире, уличных погрузочно-разгрузочных работ.

Ответственность за нарушение тишины и покоя граждан предусмотрена административным законодательством Орловской области. Протоколы вправе составлять члены административных комиссий органов местного самоуправления и сотрудники органов внутренних дел.

ИА «Орелград»