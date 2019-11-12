Орловских школьников испытают на английское говорение

В регионе пройдет апробация основного экзамена по английскому языку.

Как сообщили в Орловском региональном центре оценки качества образования, апробация основного государственного экзамена по английскому языку пройдет 19 ноября. В ней примут участие ученики 9-х классов орловских школ. Тренировочный экзамен будет сдан по разделу «Говорение».

Апробация пройдет в пунктах приема экзаменов (ППЭ, которые будут использоваться в основной период. Цель мероприятия заключается в отработке организационных и технологических процедур при проведении ОГЭ по иностранным языкам в 2020 году.

«Отработка технологии проведения устной части экзамена по английскому языку с применением нового программного обеспечения позволит в будущем провести эту процедуру без сбоев и нарушений», – считает директор Регионального центра оценки качества образования Алексей Карлов.

Речь идет о перспективном программном обеспечении «Станция записи устных ответов участников». Его испытают с применением технологии «Федерального центра тестирования». В центре добавили, что участие в апробации также позволит выпускникам психологически подготовиться к данной процедуре.

ИА «Орелград»