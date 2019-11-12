В Орле открылась выставка в честь человека-автомата

12.11.2019 | 14:52 Культура, Новости

В Орле отметили 100-летие легендарного Михаила Калашникова.

Книжная выставка под названием «Человек века», посвященная 100-летию Михаила Калашникова, открылась в Орловской областной библиотеке имени Бунина. Она также приурочена к 70-летию со дня принятия на вооружение автомата Калашникова. Выставка продлится по 12 декабря 2019 года.

Как пояснили организаторы, первый раздел посвящен жизни Калашникова и его первым изобретениям. Например, первыми разработками легендарного конструктора были инерционный счетчик для учета количества выстрелов из танковой пушки, оборудование для повышения эффективности стрельбы из пистолета ТТ и счетчик моторесурса танка. Об этом мало кто знает. Поскольку всемирную славу изобретателю принес его автомат.

«В жизни замечательного конструктора-самородка было все: и дерзкий конструкторский взлет, и неудачи, и радости побед, вся его жизнь была неразрывно связана с развитием и совершенствованием автоматического стрелкового оружия», — говорят в библиотеке.

Второй раздел посвящен стрелковому оружию, разработанному и произведенному под руководством Калашникова. Здесь центральное место отведено автомату АК-47, который стал базовым для всей серии. Он был принят на вооружение в 1949 году. Автомат Калашникова вошел в книгу рекордов Гиннесса как самое распространенное оружие на планете. Он состоит на вооружении многих стран мира, а его изображение украшает гербы и флаги некоторых государств. Обо всем этом можно узнать из литературы, представленной на выставке.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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